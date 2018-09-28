Патриарх Александрийский Феодор в Одессе поддержал верующих УПЦ

Блаженнейший Митрополит Онуфрий — глава канонической Церкви в Украине.

Об этом сказал Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II 27 сентября в своем обращении к верующим Украинской Православной Церкви после свершения молебна о единстве Православия в Украине в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель Александрийской Православной Церкви призвал верующих УПЦ «оставаться верными Православной вере, оставаться в канонической Церкви».

Патриарх Феодор напомнил, что апостол Петр в I веке увидел разорванный хитон Христа, и добавил: «Этот хитон уже столько лет окровавленный, поэтому этот хитон нужно держать внутри наших сердец. Потому что в истории Церкви были очень сложные времена, однако мы верим, что в эти сложные дни в Украине есть каноническая Церковь».

Александрийский Патриарх подчеркнул, что Предстоятель канонической Украинской Православной Церкви — Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. «Глава канонической Церкви в Украине — это наш Блаженнейший Митрополит Онуфрий, благословенный человек от Бога и настоящий монах», — отметил Владыка.

Блаженнейший Патриарх Феодор вспомнил, что неделю назад находился с визитом в Православной Церкви в Польше. В частности, Владыка рассказал, что «с Блаженнейшим Митрополитом Саввой подписали один документ, что мы находимся вместе с канонической Православной Церковью в Украине».

Напоследок Александрийский Патриарх отметил: «Мы будем вместе с теми, кто хочет Православного единства, потому что моя любовь всегда с вами. Также сегодня мы в храме, чтобы сказать: оставайтесь верными христианами в Православной Церкви. Огромная благодарность, что вы находитесь здесь! Здоровья, счастья и Православной жизни! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!».