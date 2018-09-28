Патриарх Александрийский Феодор помолился с верующими УПЦ в Одессе за единство Православной Церкви

В четверг, 27 сентября, в Одессу прибыл Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, где совершил молебен о единстве Церкви Христовой, прекращении расколов и о мире в Украине.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Блаженнейшего Патриарха Феодора встречали в аэропорту «Одесса» митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Горловский и Славянский Митрофан, епископ Южненский Диодор, епископ Арцизский Виктор.

Тысячи верующих встречали Предстоятеля Александрийской Православной Церкви в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где Патриарх совершил молебен о единстве Православия в Украине, о мире и согласии на многострадальной Украинской земле в сослужении архипастырей УПЦ и духовенства Одесской епархии.

Патриарх Феодор обратился с первосвятительским словом к верующим Украинской Православной Церкви, отметив, что «в эти сложные дни в Украине есть каноническая церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий — благословенный человек от Бога и настоящий монах».

После молебна Александрийский Патриарх посетил Свято-Успенский Одесский кафедральный собор, где приложился к святыням храма и благословил прихожан собора.

В пятницу, 28 сентября, Патриарх Феодор возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком греческом соборе, где много лет служил представителем Александрийского Патриаршего престола.