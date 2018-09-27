Община Кафедрального собора УПЦ поздравила с Крестовоздвижением подопечных Бородянского психоневрологического интерната

Накануне праздника Крестовоздвижения, 26 сентября, социальный отдел Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова и протоиерей Павел Белый посетили Бородянский психоневрологический интернат с гериатрическим отделением.

От Кафедрального собора для пациентов была передана партия свежей выпечки (пирожки, кексы), а также фрукты (бананы, яблоки). Священник вместе с руководителем социального отдела Еленой Богдановой прошлись по палатам, поздравили всех с наступающим праздником и угостили гостинцами, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

За оказанную помощь, заведующий отделением интерната выразил искреннюю благодарность архиепископу Бородянскому Варсонофию и общине Кафедрального собора.

Помощь получили пациенты специализированного заведения, в котором на сегодняшний день находятся на лечении 355 человек. В отделении также находятся люди пожилого возраста, которые потеряли возможность самообслуживания, и кому по медицинским показателям не противопоказано находиться в обстановке интерната.