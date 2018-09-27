Кипрская Православная Церковь готова выступить посредником в урегулировании церковного вопроса в Украине

Архиепископ Кипрский Хризостом II сообщил о готовности Кипрской Православной Церкви выступить посредником в урегулировании церковного вопроса в Украине.

Свое предложение владыка Хризостом II сделал на встрече с послом Украины на Кипре Борисом Гуменюком, сообщает сайт журнала "Фома" со ссылкой на сайт Кипрской Церкви.

Сообщается, что в ходе встречи Предстоятель Кипрской Церкви «выразил свою озабоченность и обеспокоенность по поводу последних событий в Украинской Церкви и возможностью создания раскола, который нанесет вред единству всего Православия».

Архиепископ подтвердил готовность Кипрской Церкви стать «мостом для нормализации неустойчивой ситуации» вокруг православия в Украине. В тоже время, о каких-то конкретных предложениях владыки Хризостома II по вопросу урегулирования церковной ситуации в Украине пока не сообщается.