цей матеріал доступний українською

В Киеве с 8 по 11 октября пройдет православный кинофестиваль "Покров"

20:02, 27 сентября 2018
Православие
1287 0
&quot;Покров&quot; / pokrovkino.com

Как сообщается на сайте фестиваля, на конкурс принимаются художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Для каждой работы нужно присылать отдельную заявку. 

Подать заявку на участие можно здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter