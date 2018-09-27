В Киеве с 8 по 11 октября пройдет православный кинофестиваль "Покров"

С 8 по 11 октября в киевском Доме кино пройдет XVI-й международный кинофестиваль православного кино "Покров".

Как сообщается на сайте фестиваля, на конкурс принимаются художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Для каждой работы нужно присылать отдельную заявку.

Подать заявку на участие можно здесь.