В Киеве с 8 по 11 октября пройдет православный кинофестиваль "Покров"
20:02, 27 сентября 2018Православие
1287 0
"Покров" / pokrovkino.com
С 8 по 11 октября в киевском Доме кино пройдет XVI-й международный кинофестиваль православного кино "Покров".
Как сообщается на сайте фестиваля, на конкурс принимаются художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Для каждой работы нужно присылать отдельную заявку.
Подать заявку на участие можно здесь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter