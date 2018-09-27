Митрополит Онуфрий рассказал, в чем заключается сила креста

Сила Креста в том, что на нем был распят Господь.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время проповеди в день праздника Воздвижения Креста Господня, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил, что Святой Крест — это великая святыня. «Мы молимся Святому Кресту и тем самым молимся Самому Богу, чтобы Господь силою Креста Своего сохранил нас от всякого зла, потому что Крест стал носителем животворящей силы Божьей. Мы поклоняемся Кресту не как орудию смерти, а как орудию нашего спасения», — пояснил Архипастырь.

Блаженнейший владыка напомнил, что Христос распялся на Кресте добровольно, освятив его. Поэтому мы, по словам Владыки, «Крест не можем ненавидеть, как представители некоторых современных течений, мы должны его любить».

«Каждый христианин должен носить крест на груди, не зависимо от того, из какого он металла или дерева. Сила Креста зависит не от того, из какого материала он сделан, а от того, что на нем был распят Спаситель мира», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий также подчеркнул, что «Крестом растворяется наша жизнь». Ведь каждый день христианина сопровождается именно молитвой и крестным знамением.

«Блажен человек, который почитает Святой Крест, носит крест на своей груди и осеняет себя крестным знамением, потому что силой Креста изгоняется из человека всякая нечистая сила, злые духи, которые ищут, как львы рыкающие, как бы поглотить человека и привести к погибели», — сказал Архипастырь.

Напоследок Предстоятель пожелал, чтобы Господь укреплял каждого на его земном пути, и добавил: «Чтобы мы, Силой Честного и Животворящего Креста, не были побеждены темными силами зла, прошли благополучно тот путь земной жизни, который написан каждому человеку, и чтобы мы стали способными вместить в себе благодать вечной жизни на Небе!».