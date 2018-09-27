В день Крестовоздвижения в Киево-Печерской лавре состоялась хиротония нового архиерея

В день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением была совершена епископская хиротония над архимандритом Нестором (Доненко).

25 сентября Священным Синодом УПЦ (Журнал №35) клирик Симферопольской епархии архимандрит Нестор (Николай Доненко) избран епископом Ялтинским, викарием Симферопольской епархии. Чин наречения накануне возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании.

Блаженнейший Владыка рассказал верующим об обретении и воздвижении Честного Древа в IV веке и о значении крестного подвига Спасителя для жизни христиан.

«Мы кланяемся Кресту не потому, что он – орудие смерти, а потому, что он – орудие нашего спасения», – подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Предстоятель совершил иерейскую хиротонию над диаконом Алексеем Волковым, клириком храма святых апостолов Петра и Павла на Куреневке.

В конце богослужения Архипастырь произнес Слово к новопоставленному епископу Ялтинскому Нестору и вручил ему архиерейский жезл. Затем священнослужители во главе с Блаженнейшим Владыкой поклонились Честному Кресту.