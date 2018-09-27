Сегодня в Одессу прибудет Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II

В Одессу 27 сентября с дружественным визитом прибывает Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор - Предстоятель Александрийской Православной Церкви - второй по чести среди Предстоятелей Православных Церквей мира.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В 17.00 состоится встреча Патриарха Феодора в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где будет совершён молебен о единстве Православия в Украине в сослужении митрополита Агафангела, епископата и духовенства.

28 сентября в 09.00 Блаженнейший Патриарх Феодор совершит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Одессы.