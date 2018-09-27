Под Киевом освятили новый православный храм в честь равноапостольной Нины

В селе Большая Александровка Киевской области освящен храм в честь равноапостольной Нины.

На отдание праздника Рождества Богородицы, 25 сентября, в Первом бориспольском благочинии было совершено великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины — просветительницы Грузии. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

По благословению митрополита Бориспольского и Броварского Антония чин великого освящения и праздничную Божественную литургию на приходе совершил викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай.

После Евангельского чтения владыка обратился к верующим с архипастырским словом, а после сугубой ектении вознес молитву за мир в Украине.

В завершение богослужения, по благословению Его Блаженства, епископ Николай вручил церковные награды строителям и благотворителям храма, выразил слова благодарности тем, кто принимает активное участие в жизни прихода и передал всем приветствие и благословение от правящего архиерея Бориспольской и Броварской епархии митрополита Антония.