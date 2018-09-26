Накануне Воздвижения Креста Господня митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 26 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение с чином Воздвижения Креста в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время великого славословия Предстоятель вынес Святое Древо в центр храма, где был совершен чин Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Изначально праздник Воздвижения установлен Церковью в память обретения Креста Господня в IV веке. В VII веке с воспоминанием об обретении Креста было соединено другое событие – возвращение древа Животворящего Креста Господня из персидского плена. Это произошло 14 сентября 628 года (27 сентября по новому стилю). Таким образом, в празднике этого дня соединились два воспоминания.

Завтра Предстоятель возглавит Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры. Начало богослужения в 6.30.