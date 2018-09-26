В Лондоне освятили новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви
20:17, 26 сентября 2018Православие
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В Лондоне освятили новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви / synod.com
Новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви освятили великим чином в Лондоне 21 сентября 2018 года.
В сослужении священноначалия храм освятил архиепископ Берлинский и Германский Марк, сообщает сайт Русской Зарубежной Церкви.
После освящения в храме состоялась Литургия, которую возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.
В богослужении приняли участие множество верующих, в частности с приходов Великобритании и Ирландии, а также принц Михаил Кентский.
Празднества завершились награждением тех, кто принимал участие в возведении и благоукрашении собора, а также торжественным приемом для всех участников знакового для Русской Зарубежной Церкви события.
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