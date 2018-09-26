В Лондоне освятили новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви

Новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви освятили великим чином в Лондоне 21 сентября 2018 года.

В сослужении священноначалия храм освятил архиепископ Берлинский и Германский Марк, сообщает сайт Русской Зарубежной Церкви.

После освящения в храме состоялась Литургия, которую возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

В богослужении приняли участие множество верующих, в частности с приходов Великобритании и Ирландии, а также принц Михаил Кентский.

Празднества завершились награждением тех, кто принимал участие в возведении и благоукрашении собора, а также торжественным приемом для всех участников знакового для Русской Зарубежной Церкви события.