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В Лондоне освятили новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви

20:17, 26 сентября 2018
Православие
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В Лондоне освятили новый кафедральный собор Русской Зарубежной Церкви / synod.com

В сослужении священноначалия храм освятил архиепископ Берлинский и Германский Марк, сообщает сайт Русской Зарубежной Церкви.

/ synod.com

После освящения в храме состоялась Литургия, которую возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

/ synod.com

В богослужении приняли участие множество верующих, в частности с приходов Великобритании и Ирландии, а также принц Михаил Кентский.

Празднества завершились награждением тех, кто принимал участие в возведении и благоукрашении собора, а также торжественным приемом для всех участников знакового для Русской Зарубежной Церкви события.

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