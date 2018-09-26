В монастырь на Днепропетровщине старинную икону вернули спустя почти 90 лет

Старинную икону Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»), написанную на Святой Горе Афон для Иосифовского женского монастыря в с. Марьевка (Каменская епархия УПЦ, Днепропетровщина), 22 сентября вернули в родную обитель.

После закрытия и разрушения монастыря в 1930 г. лик сохранили у себя благочестивые люди, а затем икону перенесли в Свято-Троицкий кафедральный собор в Днепре, где она и сохранялась до настоящего времени, сообщает "Фома в Украине".

В этом году связи со 145-летием со дня основания и 20-летием со дня возрождения обители икону было решено вернуть в монастырь.

22 сентября митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней и архиепископ Каменский и Царичанский Владимир совершили перед иконой молебен. Затем архиереи освятили точный список иконы, который останется в соборе. Лик написал клирик Днепропетровской епархии протоиерей Андрей Пономаренко.

Затем икона-оригинал была вручена наместнице Иосифовой обители игумении Анастасии (Соломахе) с сестрами, после чего под пение «Царице моя Преблагая» икону Крестным ходом перенесли в родной монастырь.