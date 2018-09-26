На православном песенном фестивале собрали средства на лечение онкобольных детей

Более 50 тысяч гривен было собрано в рамках фестиваля духовной песни «Покрой меня, о Божия Матерь», который прошел 23 сентября в г. Иршава (Закарпатье).

Мероприятие состоялось по благословению митрополита Мукачевского и Хустского Феодора, сообщает "Фома в Украине".

Целью концерта был сбор средств для маленьких пациентов онкогематологического отделения Областной детской больницы в г. Мукачево. В нем приняли участие хоровые коллективы из Мукачево, Ужгорода, Иршавы и других.

После концертной программы ко всем обратился владыка Феодор. Он поблагодарил организатора фестиваля, насельника Иоанно-Богословского мужского монастыря с. Сельце архимандрита Агапита (Шпыняка) и всех участников за незабываемые мгновения духовной радости, которые они подарили всем слушателям.

На следующий день, 24 сентября, собранные средства передали родителям онкобольных детей, проходящих лечение в больнице, а также живущим в г. Иршава и с. Брод.

Сбор средств продолжается. Желающие помочь могут перечислить пожертвования по реквизитам, указанным на епархиальном сайте.