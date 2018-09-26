Православные совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Знамение» Курской-Коренной
16:05, 26 сентября 2018Православие
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Крестный ход с чудотворной иконой / patriarchia.ru
По древней традиции 25 сентября состоялся крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной.
Как сообщает patriarchia.ru, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни состоялась литургия.
По окончании богослужения под звон колоколов и пение молитв начался крестный ход со святым образом в сопровождении многочисленных паломников.
Днем святыня прибыла в Курск. Крестный ход проследовал к Знаменскому кафедральному собору, где был совершен молебен перед образом Пресвятой Богородицы.
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