Православные совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Знамение» Курской-Коренной

По древней традиции 25 сентября состоялся крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной.

Как сообщает patriarchia.ru, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни состоялась литургия.

По окончании богослужения под звон колоколов и пение молитв начался крестный ход со святым образом в сопровождении многочисленных паломников.

Днем святыня прибыла в Курск. Крестный ход проследовал к Знаменскому кафедральному собору, где был совершен молебен перед образом Пресвятой Богородицы.