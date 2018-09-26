цей матеріал доступний українською

Православные совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Знамение» Курской-Коренной

16:05, 26 сентября 2018
Православие
1710 0
Крестный ход с чудотворной иконой / patriarchia.ru

Как сообщает patriarchia.ru, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни состоялась литургия. 

По окончании богослужения под звон колоколов и пение молитв начался крестный ход со святым образом в сопровождении многочисленных паломников. 

Днем святыня прибыла в Курск. Крестный ход проследовал к Знаменскому кафедральному собору, где был совершен молебен перед образом Пресвятой Богородицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter