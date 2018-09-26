В Хмельнике православная молодежь провела соревнования по футболу

В Хмельнике состоялся футбольный турнир, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины.

В соревнованиях приняли участие команды молодых прихожан православных храмов Хмельницкого района, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Первое место досталось команде из Хмельника. По окончанию турнира благочинный Хмельницкого района протоиерей Михаил Шикирун наградил всех участников грамотами, а победителям вручил кубок.

Лучший игрок турнира Виталий Слободецкий получил в подарок мяч. Отец Михаил поблагодарил всех за прекрасную спортивную и дружественную атмосферу.