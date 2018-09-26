Воспитанники православного детского дома посетили запорожский приют для животных

Воспитанники православного детского дома «Надежда» в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню животных, который отмечается 4 октября, посетили запорожский приют для животных «Дай лапу, друг!». Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, волонтеры, ухаживающие за собаками, познакомили детей со своими четвероногими питомцами. Ребята привезли для собак крупы, моющие средства, материалы для подстилок.

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