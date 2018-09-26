После закрытия Березанской исправительной колонии храм на ее территории стал приходской церковью

Храм всех преподобных отцов Печерских, который находится на территории Березанской исправительной колонии №95, после закрытия пенитенциарного заведения стал приходской церковью.

Храм построен усилиями духовенства Березанского и Барышевского благочиний и заключенных колонии, сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

В 2006 году Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины, освятил престол храма. С того времени начали совершаться регулярные богослужения для заключенных. С 2014 года к богослужениям были привлечены все священнослужители Березани, что дало возможность совершать Божественные Литургии и молебны попеременно через неделю. В связи с закрытием колонии богослужения прекратились с ноября прошлого года. 22 ноября иерей Димитрий Бондарь совершил последний молебен к иконе Божией Матери “Скоропослушница”.

С августа месяца этого года снова начались свершения молебнов в храме. 10 сентября в день памяти Собора преподобных отцов Печерских, в Дальних пещерах почивающих, духовенством Березанского благочиния была совершена первая Божественная Литургия, которая возобновит регулярные богослужения в этом храме для прихожан.