В сети появилось видео с высоты птичьего полета православного кафедрального собора, который строится в Луцке

В сети появилось видео с высоты птичьего полета кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской УПЦ, который строится в Луцке.

Видео опубликовано на сайте Волынской епархии УПЦ.

Камень в фундамент сооружения заложили в 1998 году. Церковь возводится в честь 1000-летия Волынской епархии в Луцке. По проекту, храм рассчитан на три тысячи верующих. И это один из крупнейших храмов в Украине.

Церковь занимает участок площадью 1,8 га. При строительстве в грунт, который проседал, вбили почти четыре сотни свай. Храм пятикупольный и значительно выше многоэтажек этого микрорайона. Высота колокольни, по проекту, должно достигать 65 метров.

Проект здания разрабатывали по образцам соборов Киевской Руси 12 века, хотя и существенно осовременивали, сообщается на сайте собора.