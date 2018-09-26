В сети появилось видео с высоты птичьего полета православного кафедрального собора, который строится в Луцке
01:42, 26 сентября 2018Православие
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Кафедральный собор Всех Святых Земли Волынской строится в Луцке уже почти двадцать лет / sobor-vs.church.ua
В сети появилось видео с высоты птичьего полета кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской УПЦ, который строится в Луцке.
Видео опубликовано на сайте Волынской епархии УПЦ.
Камень в фундамент сооружения заложили в 1998 году. Церковь возводится в честь 1000-летия Волынской епархии в Луцке. По проекту, храм рассчитан на три тысячи верующих. И это один из крупнейших храмов в Украине.
Церковь занимает участок площадью 1,8 га. При строительстве в грунт, который проседал, вбили почти четыре сотни свай. Храм пятикупольный и значительно выше многоэтажек этого микрорайона. Высота колокольни, по проекту, должно достигать 65 метров.
Проект здания разрабатывали по образцам соборов Киевской Руси 12 века, хотя и существенно осовременивали, сообщается на сайте собора.
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