На Житомирщине священники УПЦ благословили военнообязанных на начало обучения

В Инженерном полку города Новограда-Волынского 22 сентября начались сборы военнообязанных.

С приветственным словом к собравшимся в воинской части А3814 обратился помощник благочинного Новоград-Волынского округа протоиерей Сергей Матвийчук. После молебна отец Сергий вместе с клириком Свято-Преображенского храма города протоиереем Серафимом Маркевичем окропили воинов святой водой, сообщает сайт Житомирской епархии УПЦ.

Жители 23-х районов Житомирской области пройдут обучение в составе 4-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны на базе военной части Новоград-Волынского гарнизона. В течение 10-ти дней военнообязанные будут осваивать теоретические и практические знания и навыки. В учебную программу войдут: охрана важных объектов и коммуникаций, несение службы на блокпостах, борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконно образованными вооруженными формированиями и мародерами, поддержание безопасности и правопорядка в районе формирования и многое другое.