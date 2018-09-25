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Утвержден текст службы Собора святых Киевской духовной академии и семинарии

20:57, 25 сентября 2018
Православие
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Киевская духовная академия и семинария / news.church.ua

Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, о чем сообщается в Журналах священного Синода, опубликованных на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Соответствующее решение утверждено Журналом №25 Священного Синода УПЦ.

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