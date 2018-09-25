Утвержден текст службы Собора святых Киевской духовной академии и семинарии
20:57, 25 сентября 2018Православие
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Киевская духовная академия и семинария / news.church.ua
Утвержден для богослужебного использования текст службы Собора святых Киевской духовной академии и семинарии.
Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, о чем сообщается в Журналах священного Синода, опубликованных на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.
Соответствующее решение утверждено Журналом №25 Священного Синода УПЦ.
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