Утвержден текст службы Собора святых Киевской духовной академии и семинарии

Утвержден для богослужебного использования текст службы Собора святых Киевской духовной академии и семинарии. Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, о чем сообщается в Журналах священного Синода, опубликованных на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Соответствующее решение утверждено Журналом №25 Священного Синода УПЦ.

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