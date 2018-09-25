Священный Синод УПЦ включил в Собор Уманских святых 30 новомучеников, пострадавших за веру
20:16, 25 сентября 2018Православие
1260 0
Заседание Священного Синода состоялось сегодня в резиденции Предстоятеля УПЦ / news.church.ua
Священный Синод УПЦ благословил установить день празднования Собора Уманских святых, в состав которого включил «всех новомучеников, исповедников и святых, просиявших в землях Уманской епархии».
Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, о чем сообщается в Журналах священного Синода, опубликованных на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.
В состав Собора Уманских святых включены 30 новомучеников.
День празднования Собора Уманских святых установлен в вторник 1-й седмицы по Пятидесятнице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter