Священный Синод УПЦ включил в Собор Уманских святых 30 новомучеников, пострадавших за веру

Священный Синод УПЦ благословил установить день празднования Собора Уманских святых, в состав которого включил «всех новомучеников, исповедников и святых, просиявших в землях Уманской епархии».

Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, о чем сообщается в Журналах священного Синода, опубликованных на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

В состав Собора Уманских святых включены 30 новомучеников.

День празднования Собора Уманских святых установлен в вторник 1-й седмицы по Пятидесятнице.