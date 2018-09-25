На Полтавщине и Николаевщине создадут новые православные монастыри.

Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, о чем сообщается в Журналах священного Синода, опубликованных на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Новый Богородицкий Горбаневский женский монастырь Полтавской епархии Украинской Православной Церкви будет создан в селе Горбаневка Полтавского района Полтавской области (Журнал №19).

Свято-Преображенский мужской монастырь Вознесенской епархии Украинской Православной Церкви будет создан на месте прихода в честь святого благоверного князя Александра Невского в пгт. Доманевка Доманевского района Николаевской области. На должности наместника (игумена) монастыря Священный Синод утвердил архимандрита Антония (Стояновского Виктора Сергеевича).

Кроме того, Священный Синод назначил новых наместников в три другие православные обители.

На должности наместника (игумена) Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Хмельницкой епархии утвержден иеромонах Трифон (Клинтухов Павел Николаевич).

На должности настоятельницы женского монастыря в честь Рождества Божией Матери Хустской епархии утверждена монахиня Евфимия (Калинич Наталья Васильевна).

На должности наместника (игумена) Святителя Иоанна Милостивого Загаецкого мужского монастыря Тернопольской епархии утвержден архимандрит Герман (Вельков Владимир Родионович).