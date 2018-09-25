В УПЦ прославят три новые чудотворные иконы

В Украинской Православной Церкви будут прославлены новые чудотворные иконы.

Решение об этом принял 25 сентября Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности члены Священного Синода УПЦ, заслушав рапорт председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, приняли решение прославить: Тригорскую икону Божьей Матери, которая находится в Тригорском Спасо-Преображенском мужском монастыре с. Тригорье Житомирского района Житомирской области (журнал №26); икону Божией Матери «Беспомощных единственная Надежда», которая находится в храме в честь святого великомученика Димитрия Солунского пгт. Аскания-Нова Чаплинского района Херсонской области (журнал №27); Городницкую икону Божьей Матери «Утоли мои печали», которая находится в Свято-Георгиевском ставропигиальном мужском монастыре пгт. Городница Новоград-Волынского района Житомирской области (журнал №28).

Соответственно будут установлены дни празднования этих икон: 20 августа — в честь Тригорского образа Божией Матери, 18 ноября — в честь иконы Божией Матери «Беспомощных единая надежда» и 7 февраля — в честь Городницкой иконы Божией Матери «Утоли мои печали».

Также Синод утвердил иконописное изображение святителя Луки, епископа Белгородского и утвердил праздновать 4 сентября, в день блаженной кончины святого, день его памяти.