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Синод УПЦ призвал экзархов Константинопольского Патриархата покинуть Украину

17:47, 25 сентября 2018
Православие
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Экзархи Константинопольского Патриархата / president.gov.ua

Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал Константинопольский Патриархат прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, а экзархов - покинуть Украину.

Об этом говорится в Журнале №17 решений Священного Синода, принятых 25 сентября на заседании в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви», - указано в журнале.

По мнению Синода, деятельность этих экзархов «нарушает межконфессиональный мир в Украине».

В то же время Священный Синод УПЦ приостановил сослужении епископата УПЦ с иерархами Константинопольского Патриархата.

Также члены Священного Синода УПЦ призвали верующих усилить молитвы о сохранении единства Православия.

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