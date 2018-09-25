Синод Русской Зарубежной Церкви приостановил сослужение с Константинопольским Патриархатом

Вслед за Русской Православной Церковью Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви принял решение о приостановлении сослужения на архиерейском уровне с Константинопольским Патриархатом.

Об этом сообщается на официальном сайте Русской Православной Церкви Заграницей.

«Следуя решению Священноначалия Русской Православной Церкви, приостановить сослужение на архиерейском уровне с Константинопольской Православной Церковью и участие Русской Зарубежной Церкви в работе епископских ассамблей, о чем издать циркулярный указ», — сказано в постановлении Синода от 20 сентября.

Отмечается, что данное решение было принято в свете последних событий, связанных с направлением Константинопольским Патриархатом своих экзархов на каноническую территорию Украинской Православной Церкви.

Под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона в работе выездного заседания Синода в Лондоне и утверждении указанного постановления приняли участие: архиепископы Берлинский и Германский Марк, Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр; епископы Манхэттенский Николай и Сакраментский Ириней.