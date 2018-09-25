В Святогорской лавре состоялись торжества в честь Собора местночтимых святых

В Свято-Успенской Святогорской лавре 24 сентября прошли торжества в честь Собора Святогорских святых.

Как сообщает пресс-служба Святогорской лавры, в этом году исполнилось 10 лет со дня прославления Собора преподобных отцов, во Святых Горах на Донце просиявших. В Собор Святогорских отцов вошли 17 святых: святитель Иларион, епископ Крутицкий, преподобные Фаддей, Рафаил, Арсений, Герман, Софроний, Феодосий, Киприан, Иоанникий, Лонгин и Исаакий, преподобный Иоанн Затворник, преподобноисповедники Иоиль, Трифон, Михаил и Иоанн, преподобный Феофил, Христа ради юродивый.

Вечером 23 сентября в Святогорской лавре служилось всенощное бдение, которое совершили пять архиереев.

В сам праздник богослужения в обители начались с 5.00 в Покровском храме, где была совершена ранняя Божественная литургия.

Затем в 7.00 был отслужен водосвятный молебен святым преподобным отцам Святогорским. Водосвятие возглавил митрополит Святогорский Арсений.

Во время богослужения прозвучали молитвы о мире в Украине и о сохранении единства Святого Православия.

По окончании Божественной литургии состоялся торжественный крестный ход с иконой Собора преподобных отцов Святогорских на монастырскую площадь, где также совершили молебен Святогорским святым.