Как Православная Церковь относится к переливанию крови

Сегодня исполняется ровно 200 лет со дня, когда была впервые проведена операция по переливанию крови. Как Церковь относится к переливанию крови? Какие есть канонические запреты, связанные с кровью? На вопросы сайту «ФОМА в Украине» ответил руководитель Союза православных медиков имени святителя Луки Крымского, настоятель храма в честь святителя Луки в г. Виннице, врач, протоиерей Владимир Тютенко.

– 25 сентября 1818 года английским акушер-гинекологом Дж. Бланделл действительно было проведено успешное переливание крови от человека человеку, благодаря чему была спасена умиравшая от кровопотери роженица. Надо сказать, что церковные запреты на переливание крови, существовавшие первое время, были вызваны смертельными исходами, случавшимися из-за незнания медиками о существовании разных групп крови (группы крови были открыты в 1901 году, и тогда началось бурное развитие этого направления медицины). Запретов же по богословским мотивам на переливание крови не было.

Но всегда существовал запрет на употребление крови в пищу, и об этом говорит Священное Писание. Так, в Ветхом Завете читаем: «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом» (Втор. 12:23), «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови» (Лев. 17:10), и дальше объяснено почему: «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17:11). То есть в ветхозаветной Церкви Бог установил для крови ритуальное употребление, ею, например, освящали Жертвенник, кровью жертвенных животных окропляли для очищения от грехов людей, помазыванием косяков дверей кровью агнца были спасены от ангела смерти семьи евреев при их выходе из Египта. Но самое главное: всё это стало прообразованием Нового Завета, который был заключен «Кровью» Агнца Божьего – Господа Иисуса Христа.

Из-за такого мистического восприятия и жертвенного использования крови запрет на употребление ее в пищу был повторен и в Новом Завете: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе» (Деян. 15:19-20).

Это Новозаветное указание в дальнейшем нашло отражение и в канонических правилах Православной Церкви. Так, 63-е Апостольское правило гласит: «Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, будет есть мясо в крови души его, или звероядину, или мертвячину: да будет извержен. Если же сие соделает мирянин: да будет отлучен». Это же было повторено 67-м правилом Шестого Вселенского Собора. То есть пить кровь, есть кровянку или услаждаться (без медицинского предписания) батончиком гематогена православному христианину не положено.

Но другое дело — лечение человека, тут нам Христос дает другой пример. Он Сам исцелял больных, и делал это даже по субботам, что фарисеи и законники считали нарушением иудейского законодательства. Но Господь не только им, а и всем нам показал, что для Него наибольшей ценностью является сам человек и его жизнь: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27). А значит: когда есть потребность в крови или ее препаратах как необходимых средствах для здоровья больного и сохранения его жизни, то их применение возможно и допустимо, и даже будет соучастием в Божьем деле любви к человеку.

И донорство необходимо воспринимать как жертвенное служение людям: человек отдаёт другим самое ценное, свою кровь, а значит исполняет заповедь Божью о любви к ближним.

Адвентисты и «свидетели Иеговы», которые запрещают использование крови и ее препаратов, являются просто современными фарисеями и законниками, не понимающими, что Бог есть Любовь. Тот, Кто жизнь Свою отдал ради человека, Кто призвал помогать каждому требующему помощи, не может благословить бездействие или вредительство, приводящие к потере здоровья или к смерти человека.

Одно дело, вкусить «запретный плод», т. е. употребить кровь в пищу ради своего удовольствия, а другое — принять «лекарство», хотя и с препаратом крови, с целью поддержания жизни. В первом случае последует законный гнев Божий, а во втором будет благословение Божье.

Закон, запрещающий употребление крови, учил человека иметь уважение к жизни вообще и благоговение к Богу как Подателю этой жизни. Это Господь объясняет в словах: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт. 9:5-6). То есть Господь дал жизнь человеку, и никто не в праве её забрать.

Древний человек воспринимал кровь не только как материальную субстанцию, которая поддерживает жизнь. Под словами «душа в крови» понималось, что в крови заключается Божественная энергия жизни, которой Господь оживотворил всё живое. Потому то, что есть Божье, должно и отойти Богу: кровь животного, убитого для пищи, должна быть излита на землю. Это же мистически и мы с вами творим при погребении человека, так как, бросая горстку земли со словами «Земля еси и в землю отыдеши», мы свидетельствуем, что тело взято от земли, поэтому и в землю отходит, а душа, как бессмертная, отходит к Богу.

Медицина раскрыла как состав крови, так и механизмы болезней, поэтому применение тех препаратов крови, которые используются для лечения, происходит из познания законов мироздания, которые установил Господь Бог.

В завершение хочется привести цитату из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете... Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими он врачует человека» (Сир. 38:1-7).

«ФОМА в Украине»