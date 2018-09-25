10-летнему Олегу Еремченко необходима помощь в борьбе с опухолью мозга – «Надеюсь и верю»

10-летний Олег Еремченко продолжает борьбу со смертельно опасной опухолью мозга.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», до болезни Олег был очень активным ребенком, посещал одновременно несколько секций, был отличником в учебе. Сейчас он вынужден проводить время в больничных стенах, что очень сложно для активного ребенка.

Заболел Олег в сентябре 2016 года. Его начали беспокоить странные симптомы начавшегося заболевания. Ребенок по несколько раз в неделю внезапно замирал на несколько секунд. Уже к февралю приступы стали повторяться по несколько раз в сутки. Ребенка направили на проведение МРТ головного мозга. Обследование выявило опухоль медиальных отделов правой височной доли и Олега начал регулярно наблюдаться у специалистов. Но опухоль росла, ребенок потерял 5 кг веса и после потери сознания его решили оперировать.

Мальчик перенес несколько операций, прошел назначенные курсы полихимиотерапии и лучевой терапии. И есть результата: опухоль отреагировала на лечение - не дает роста, ребенок прибавил в весе. Впереди еще долгий путь лечения, но результат есть и он очень обнадеживающий.

Для дальнейшего лечения Олегу назначен курс приема препарата «Гливек», 2 упаковки которого стоят 18 201, 92 гривен.

Сбережения семьи исчерпаны лечением Олега, и приобрести сейчас дорогостоящий препарат родители мальчика не в состоянии. Мама Олега находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном. Она борется за жизнь своего старшего ребенка, и хочет спасти его, поэтому обращается с просьбой о помощи и поддержке к неравнодушным людям. Пожалуйста, поддержите Олега, ему очень нужна Ваша помощь.

О том, как и чем помочь Олегу Еремченко – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».