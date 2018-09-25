Митрополит Никодим передал часть мощей священномученика Павла Житомирского собору в Майами

Митрополит Никодим вместе с митрополитом Симеоном 24 сентября совершили литургию в соборе в честь блаженной Матрены Московской в Майами (США). Архиереям сослужили местные священнослужители, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ. Накануне митрополиты совершили в этом храме праздничную Всенощную. В конце богослужения, поздравляя присутствующих с воскресним днем митрополит Никодим передал собору частичку мощей святого священномученика Павла Житомирского.

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