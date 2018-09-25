Открыт сбор средств для продолжения лечения 5-летней Амины – «Надеюсь и верю»

Амина Кулишова продолжает лечение в отделении онкогематологии СОДКБ.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», проблемы со зрением не оставляют малышку.

В конце августа девочка заступила на очередной блок химии, после которой немного упали анализы. Чтобы поднять их врачи проводили медикаментозную стимуляцию. Состояние ребенка улучшилось, но поднялась температура. Врачи назначили антибактериальную терапию. Малышка, как всегда, хорошо держится. Девочка очень активная, доброжелательная, веселая и общительная.

У Амины впереди ещё полгода лечения. В октябре у девочки плановое МРТ, которого с нетерпением ожидает и мама, и сама Амина. Они надеются, что результаты будут хорошими.

Благодаря поддержке неравнодушных людей, девочка уже получала необходимые для лечения медикаменты, за что очень благодарна мама ребенка .

Для продолжения лечения Амине необходим препарат «Карбоплатин» 450 мг в количестве 1 флакон стоимостью 1738,15 грн. Мама одна воспитывает девочку. Помощи ей ждать неоткуда. Амина лечится уже год и все сбережения уже давно исчерпаны.

О том, как и чем помочь Кулешовой Амине – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».