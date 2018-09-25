Сегодня состоится заседание Священного Синода УПЦ
Сегодня, 25 сентября, состоится очередное заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви.
Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви, в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры митрополит Павел совершил Божественную литургию, за которой молились Предстоятель, члены Священного Синода, а также представители епископата УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел.
После богослужения архиереи во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием отправились к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), чтобы почтить память почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
Предыдущее заседание Синода состоялось 25 мая.