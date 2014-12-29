В Киево-Печерской лавре рукоположили нового епископа УПЦ

28 декабря во время Литургии в храме святых преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил хиротонию архимандрита Тихона (Чижевского) во епископа Ивано-Франковского и Коломыйского. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди.

Мир душевный достигается только тогда, когда человек выполняет не свои желания, а заповеди Божьи - Предстоятель УПЦ

Новый епископ Тихон совершил иеродияконскую хиротонию над монахом Гавриилом (Кайрасовым), насельником Десятинного Рождества Божьей Матери мужского монастыря города Киева.

По окончании богослужения Блаженнейший владыка вручил епископу Ивано-Франковскому и Коломыйскому архиерейский жезл. По традиции, новоизбранный иерарх благословил верующих первым архипастырским благословением.