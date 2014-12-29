Мир душевный достигается только тогда, когда человек выполняет не свои желания, а заповеди Божьи - Предстоятель УПЦ

Церковь говорит, что мир душевный достигается только тогда, когда человек выполняет не свои желания, а желания и заповеди Божьи, которые отделяют грех от правды.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал 28 декабря во время Божественной литургии в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщил "УНИАН-Религии" пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ игумен Пафнутий.

В частности Блаженнейший обратил внимание на притчу о званных и избранных - как хозяин собрал на свой ужин убогих и калек, поскольку те, которые были приглашены, отказались прийти.

«Эта евангельская притча напоминает нам о том, что человек создан для вечного блаженства, для жизни с Богом, и именно это вечное небесное жизнь, это блаженство, называется Большим ужином. Господь приглашает туда каждого, но на земле есть место, которое является малой частицей неба, это - храм Божий. И попасть на тот Большой ужин, миновав храм Божий, невозможно.

Когда человек входит в храм божий, то и святые угодники Божии, которые изображены на стенах храма, и Пресвятая Богородица, и ангелы, и Сам Господь напоминают нам о том, что человек создан для вечного блаженства на Небе. А для того, чтобы сделать себя способным принять Божий призыв на ужин, человек себя должен совершенствовать в храме», - отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Владыка отметил, что в храме Божием человек принимает Таинства крещения, брака, покаяния, здесь происходит монашеский постриг. В храме человек принимает Божественное Тело и Кровь Христа, которые являются закваской вечности.

«Вместе с тем, люди нецерковные говорят, что в храме человека во всем ограничивают, сдерживают, а для того, чтобы получить полноценную житейську радость, нужно не в храм идти, а дать волю своим чувствам и желаниям, и только тогда человек может ощутить радость и полноту своего бытия», - продолжил Престоятель.

Для примера Его Блаженство вспомнил жизнь одного римского императора, который был философом и язычником. У него было все, но не всегда был мир в душе, поэтому он решил передать управление империей преданым помощникам и отправился на некоторое время на остров, где никогда не было зимы. Император взял с собой в достаточном количестве напитков, продовольствия, всего необходимого для полноценной беззаботной жизни, он ничем не занимался, только отдыхал и развлекался. Но в письме к другу сенатора признался, что никогда душа его не была настолько пустой и сам он никогда не чувствовал себя настолько истощенным, как за период этого отдыха.

Блаженнейший Онуфрий подчеркнул: «Вот наглядный ответ для тех людей, которые считают, что мир душевный наступает после удовлетворения всех человеческих желаний".

Предстоятель УПЦ призвал всех стараться посещать храм Божий, хотя враг иногда и находит каждому человеку и землю, которую надо купить, и волов, которых надо испытать, и друзей, которых надо проведать и не пойти в храм Божий.

«Мы должны все бросить и идти в храм божий, где мы найдем тот мир и покой, который начинается для человека еще при ее земной жизни. Когда человек начинает жить по заповедям Божиим Господь посылает ему, как ободрение, Свою благодать. И поэтому у человека, который борется с грехом и пытается согласовать свою жизнь с волей Божией, всегда есть мир в душе», - подытожил Блаженнейший Владыка.