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На Закарпатье состоялся благотворительный фестиваль духовной песни в поддержку онкобольных детей

08:29, 25 сентября 2018
Православие
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На Закарпатье состоялся благотворительный фестиваль духовной песни / m-church.org.ua

Песенный проект был благотворительным, направленным на помощь онкобольным деткам онкогематологического отделения Областной детской больницы в городе Мукачево, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

/ m-church.org.ua

Фестиваль проходил по благословению управляющего Мукачевской епархией, митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Участие в фестивале приняли хоры и хоровые коллективы Иршавы, Мукачева, Ужгорода, и других.

/ m-church.org.ua

В начале действа с архипастырским словом к гостям фестиваля обратился владыка Феодор.

В своем слове архипастырь выразил благодарность организатору фестиваля, насельнику Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря с. Сельце архимандриту Агапиту (Шпыняку) и всем участникам за незабываемые мгновения духовной радости, которые они подарили всем присутствующим.

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