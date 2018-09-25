На Закарпатье состоялся благотворительный фестиваль духовной песни в поддержку онкобольных детей

В Иршаве на Закарпатье 23 сентября состоялся фестиваль духовной песни «Покрой меня, о Божья Матерь».

Песенный проект был благотворительным, направленным на помощь онкобольным деткам онкогематологического отделения Областной детской больницы в городе Мукачево, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

Фестиваль проходил по благословению управляющего Мукачевской епархией, митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Участие в фестивале приняли хоры и хоровые коллективы Иршавы, Мукачева, Ужгорода, и других.

В начале действа с архипастырским словом к гостям фестиваля обратился владыка Феодор.

В своем слове архипастырь выразил благодарность организатору фестиваля, насельнику Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря с. Сельце архимандриту Агапиту (Шпыняку) и всем участникам за незабываемые мгновения духовной радости, которые они подарили всем присутствующим.