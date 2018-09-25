Одесские священники помогли открыть и обустроить спортзал для заключенных на территории СИЗО
01:14, 25 сентября 2018Православие
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Одесские священники помогли открыть и обустроить спортзал для заключенных / eparhiya.od.ua
Трудами духовенства Одесской епархии УПЦ и сотрудников Одесского следственного изолятора на территории СИЗО открыт спортзал.
В понедельник, 24 сентября, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в результате совместной работы духовенства Одесской епархии и сотрудников социального отдела Одесского следственного изолятора на территории СИЗО был открыл спортзал. Об этом сообщает "Православная Одесса".
"Теперь у задержанных появится больше возможностей для занятий спортом и проведении спортивных мероприятий", - отметили в Одесской епархии.
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