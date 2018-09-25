Одесские священники помогли открыть и обустроить спортзал для заключенных на территории СИЗО

Трудами духовенства Одесской епархии УПЦ и сотрудников Одесского следственного изолятора на территории СИЗО открыт спортзал.

В понедельник, 24 сентября, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в результате совместной работы духовенства Одесской епархии и сотрудников социального отдела Одесского следственного изолятора на территории СИЗО был открыл спортзал. Об этом сообщает "Православная Одесса".

"Теперь у задержанных появится больше возможностей для занятий спортом и проведении спортивных мероприятий", - отметили в Одесской епархии.