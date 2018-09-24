Столичный Свято-Пантелеймоновский храм на ДВРЗ отметил престольный праздник

В день чествования иконы Божией Матери «Зимненская», 24 сентября, храм святого великомученика и целителя Пантелеймона на столичном ДВРЗ празднует свой второй престольный праздник.

В этот день Божественную литургию в храме совершил викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

После чтения Евангелия епископ Виктор обратился к пастве со словом, в котором акцентировал внимание на особую помощь Божией Матери в нашей жизни.

Во время богослужения была вознесена молитва о мире в Украине.

В конце литургии владыка поздравил прихожан и настоятеля с престольным праздником от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и призвал на всех Божие благословение.