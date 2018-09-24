Православные Волыни почтили Зимненскую икону Божьей Матери

В день празднования Зимненской иконы Божией Матери, 24 сентября, в Святогорском Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре была совершена праздничная Божественная литургия.

Богослужение возглавил наместник Киево-Печерско лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сообщается на сайте обители.

Вместе с епископами молились священники и верующие с Волыни и всей Украины.

Со словом назидания к паломникам обратился митрополит Павел. Он отметил, что "Пресвятая Дева не перестает творить чудеса исцелений и помощи всем, кто искренним сердцем обращается к Ней". Митрополит также поблагодарил игумению и сестер монастыря за их ежедневный подвиг молитвы и труды по возрождению тысячелетней обители.

Богослужение сопровождал пение студентов КДАиС под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

"В этом году хоть и погода была довольно прохладной, но это не помешало прихожанам и паломникам которые собрались в обитель не только с Волыни, но и из других областей Украины", говорится в сообщении на сайте обители.