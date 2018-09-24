В Богодухове под Харьковом открыли новый деревянный храм в честь Святого Духа
19:24, 24 сентября 2018Православие
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Под Харьковом освятили храм УПЦ / eparchia.kharkov.ua
В воскресенье, 23 сентября, под Харьковом открыли новый деревянный храм УПЦ в честь Святого Духа.
Совершил чин великого освящения храма в городе Богодухове и первую Божественную литургию в новоосвященном храме митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, сообщает сайт Харьковской епархии УПЦ.
Среди молившихся за богослужением были благотворители, строители и "благоукрасители" нового храма.
На сугубой ектении была вознесена молитва о мире в Украине.
В дар новоосвященному храму Правящий архипастырь передал в дар икону Пресвятой Богородицы, поблагодарил настоятеля, благотворителей и верующих за труды по возведению храма. Затем Владыка вручил церковные награды.
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