В Фейсбуке православные УПЦ высказались относительно петиции о передаче Киево-Печерской лавры государству

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям сети выразить свое мнение относительно петиции на сайте Кабинета Министров Украины об отмене бесплатного пользования УПЦ зданиями и сооружениями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и передачу их в государственную собственность.

Свое мнение на предложенную тему высказали жители разных регионов Украины, а также верующие из-за рубежа.

По состоянию на 24 сентября более 67% пользователей высказались против такой петиции, категорически против - еще 21%. "За" - 3%. Около 9% признались, что не имеют четкой позиции по этому вопросу, или не желают ее выражать.

Большинство пользователей считает, что подобные петиции не имеют права на существование, ведь согласно Конституции Украины Церковь должна быть отделена от государства.

«Парадокс и беда в том, что петицию могут подписывать люди, которые фактически нецерковные, неверующие и не имеют морального отношения к святыням. Вмешательство, нарушение ст. 11 и ст. 35 нашей Конституции Украины - очевидны», - написал Сергей Сухолотюк.

Другие пользователи сети Фейсбук отмечают, что решение церковных вопросов должно происходить в среде верующих, поэтому не может быть вынесения на обсуждение на сайте Кабмина.

«Церковь не принадлежит правительству, она принадлежит народу Божиему», - считает Лариса Карбовская.

Зарегистрированная петиция о передаче Киево-Печерской лавры государству у многих пользователей соцсетей вызвала также параллели с историческими событиями столетней давности.

«Это недопустимо. Лавру основали монахи и Лавра для молитвы и монашеской жизни, а передача Лавры в государственную собственность - это коммунизм. Такое уже видели. И ничего хорошего из этого не было. И где же здесь "декоммунизация"?», - спрашивает Анна Арефьева.

«Это было в 1917 году, хотя с другими декорациями и под другими лозунгами. Это попытка узаконить беззаконие. Лавры - места молитвы монахов и верующих, строили именно они, а не государство и политикум», - написала Оксана Тычынская.

Называя грехом идею передачи Лавры государству, большинство из православных опрошенных готовы отстаивать свою святыню.

«Упаси Боже, хоть что-то у Церкви отнять, и сотое поколение не отмоется от такого греха», - написала Юлия.

«Кто-то намеренно разжигает ненависть. Иначе это никак не назвать», - считает Виталий Дидевич.

«Ничего они не смогут, может быть, верующих снова начнут притеснять, но веру нашу мы сохраним, и не только в душе. Хорошо бы и святыни сохранить», - отметила Алиса Быкова.

«Понятно, что и я против этого! Если этот закон примут - будет пролито много крови», - считает Сергей Шаболдин.