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Из Вильнюса на Закарпатье привезли мощи святых

17:09, 24 сентября 2018
Православие
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Из Вильнюса на Закарпатье привезли мощи / m-church.org.ua

На просьбу митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия для двух кафедральных соборов Мукачевской епархии были переданы частицы мощей святых мучеников Виленских: Антония, Иоанна и Евстафия.

Святые мощи упомянутых святых находятся в Свято-Духовском монастыре Вильнюса (Литва), сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

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Доставил частицы мощей священнослужитель Ужгородского кафедрального собора – протоиерей Максим Журавель.

Отныне поклониться святыням можно в двух соборах епархии: в честь "Почаевской" иконы Божией Матери в Мукачево и Свято-Крестовоздвиженском - в Ужгороде.

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