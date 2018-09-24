Из Вильнюса на Закарпатье привезли мощи святых

На просьбу митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия для двух кафедральных соборов Мукачевской епархии были переданы частицы мощей святых мучеников Виленских: Антония, Иоанна и Евстафия.

Святые мощи упомянутых святых находятся в Свято-Духовском монастыре Вильнюса (Литва), сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Доставил частицы мощей священнослужитель Ужгородского кафедрального собора – протоиерей Максим Журавель.

Отныне поклониться святыням можно в двух соборах епархии: в честь "Почаевской" иконы Божией Матери в Мукачево и Свято-Крестовоздвиженском - в Ужгороде.