В Бахмуте построят храм в домонгольском стиле, форма купола будет напоминать воинский шлем

В Бахмуте митрополит Митрофан и епископ Спиридон освятили закладной камень храма в честь святого мученика Георгия Победоносца.

Также была заложена капсула, сообщает пресс-служба Горловской епархии УПЦ.

После освящения камня митрополит Митрофан обратился к горожанам с проповедью, в которой пожелал, чтобы этот храм стал их путеводителем ко Христу:

«Этот храм строится уже не один год. Мы сегодня молились о том, чтобы строительство успешно завершилось. Дай Бог, чтобы для каждого из здесь присутствующих и ещё для многих людей, которые пока не нашли дорогу к Богу, он стал верным ориентиром, той вехой, которая помогла бы найти дорогу ко Христу».

Строительство Георгиевского храма началось в 2012 году на месте бывшего пришкольного сада. Храм в домонгольском стиле будет иметь площадь 300 квадратных метров и высоту 27 метров. Форма купола будет напоминать воинский шлем.

Строящийся храм расположен в центре посёлка на улице Дружбы, 9а. Рядом с 2004 года действует временный храм-вагончик. За каждым богослужением присутствует до ста человек, стены временного храма с трудом вмещают всех молящихся.

После завершения фундамента новой церкви приступили к возведению стен. Уже готово порядка семи метров кирпичной кладки.