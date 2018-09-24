В Александрии православные совершили крестный ход с иконой Божией Матери «Всецарица»
13:28, 24 сентября 2018Православие
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В Александрии православные совершили крестный ход / orthodox-kr.org.ua
В храме в честь Рождества Христова в Александрии перед святым образом Богородицы «Всецарица» был отслужен водосвятный молебен с акафистом, по окончании которого, по местной традиции, был совершен крестный ход.
В крестном ходе приняли участие как прихожане, так и участники духовно-просветительского центра «Феоферос», сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.
Благословение и окропление Святой водой получили работники поликлиники, тубдиспансера, наркодиспансера, воспитанники и сотрудники детских садов, общеобразовательной школы №10.
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