В Александрии православные совершили крестный ход с иконой Божией Матери «Всецарица»

В храме в честь Рождества Христова в Александрии перед святым образом Богородицы «Всецарица» был отслужен водосвятный молебен с акафистом, по окончании которого, по местной традиции, был совершен крестный ход.

В крестном ходе приняли участие как прихожане, так и участники духовно-просветительского центра «Феоферос», сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Благословение и окропление Святой водой получили работники поликлиники, тубдиспансера, наркодиспансера, воспитанники и сотрудники детских садов, общеобразовательной школы №10.