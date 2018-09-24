Патриарх Варфоломей сказал, когда украинская Церковь получит автокефалию

Патриарх Варфоломей заявил, что отправил сообщения всем сторонам о том, что Украина получит автокефалию.

Об этом он сказал 23 сентября, совершая Божественную литургию в церкви святого Фоки в Стамбуле, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко на своей странице в Facebook, цитируя издание fanarion.blogspot.com.

«В присутствии представителя Чешской православной церкви вселенский патриарх сказал, что церковь Чехии и Словакии - новейшая из автокефальных церквей, которую Вселенский патриархат провозгласил автокефальной в 1998 году. Сейчас наступила очередь Украины, которая получит статус автокефалии, который, я надеюсь, надолго, несмотря на существующие реакции, и это будет потому, что это ее право.

Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право, и действительно исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию всем новым православным церквям...», - сказал Патриарх Варфоломей.