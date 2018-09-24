В УПЦ молились об упокоении души митрополита Иринея (Семко) в годовщину его смерти

В годовщину смерти митрополита Иринея (Семко), управляющего Нежинской епархией, 23 сентября, в Покровском Красногорском женском монастыре, где находится могила почившего архипастыря, была совершена Божественная литургия.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии.

Литургию в Покровском соборе обители возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

После завершения литургии состоялась панихида об упокоении души владыки Иринея и освящение надгробного креста на могиле почившего архипастыря.

В конце заупокойных богослужений сестры обители устроили поминальную трапезу.

В этот же день в Николаевском кафедральном соборе Нежина также была совершена панихида, за которой молились многочисленные прихожане.