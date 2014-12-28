В воскресной школе «Соборная» дети готовится к Рождеству Христову

28 декабря состоялось последнее занятие в 2014 году воскресной школы «Соборная» (младшая группа). Сразу после Божественных литургий дети собрались на занятия в Духовно-просветительском центре кафедрального собора УПЦ..

Сегодня преподаватели, священник Владимир Козачинский и Иванна Братусь, рассказали ученикам младшей группы о рождении Богомладенца.

7 января - особый день в новогодних празднованиях нашего народа. В этот день духовная радость обнимает каждого из нас, и мы прославляем одно из самых величественных событий истории, полным радости приветствием - "Христос рождается - славим его!».

Приближается праздник - Рождество Христово. Это один из главных православных праздников. Верующие православные люди посещают в церкви ночную службу, соблюдают пост, который длится сорок дней. Особо стоит соблюдать пост 6 января.

К Рождеству принято украшать свой дом. Воспитанники младшей группы создали вместе и с родителями свой «Семейный» вертеп - место, где родился Иисус. Не забыли об изображении Марии, Иосифа и младенца Иисуса. Над вертепом кружат несколько ангелочков, сообщает сайт soborna.church.ua.