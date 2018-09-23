Митрополит Онуфрий рассказал, почему молитвы одних Бог слышит, а других - нет.

В своей воскресной проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как построить правильные отношения человека с Богом и окружающим миром, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Для того, чтобы выстроить правильные взаимоотношения с Господом, очень важно научиться правильной молитве — разговору с Богом. Отвечая на вопрос «какую молитву Господь хочет от нас услышать?», Блаженнейший владыка подчеркнул, что — «это смиренная молитва».

Важно всегда помнить, что бытие человеку даровано Богом, напомнил Архипастырь.

«Что такое смирение об этом много сказано. Смирение — это когда человек помнит о том, что он является творением Божиим, а Бог его Творец. Что Господь сотворил его из земли или из ничего, потому, что земля сотворена из ничего».

Он рассказал о качествах смиренного человека.

«Человек смиренный видит себя самым великим грешником — это не является чем-то надуманным или искусственно сложным. Каждый человек — неповторимая личность. Мы похожи друг на друга во многом, но в каждом из нас есть что-то такое, чего ни у кого другого…, — отметил Предстоятель. — И грешим мы тоже неповторимо. Мы еще являемся и неповторимыми грешниками. «Такого грешника, как я больше нет» — смиренный это видит. И он действительно считает себя самым грешным из всех людей».

Смиренный человек, по слову Его Блаженства, не доверяя своей воле и желаниям, в которых много искажений и ошибок, старается себя полностью подчинить воли Божией. «Ведь в Божьей воле нет ошибок, нет искажений — это воля Совершенного Бога».

«Еще есть одно замечательное свойство смиренного человека, — продолжил Митрополит Онуфрий, — он осознает себя частью всей вселенной — маленькой частицей огромной вселенной, которую сотворил Господь. Вселенная влияет на нас, а человек влияет на всё творение Божье. Мы взаимосвязаны. Поэтому человек считает себя виновным в своих бедах. Он никогда не скажет «за что ты мне Господи это послал» или «я достоен лучшей судьбы». Он считает себя виновным в какой-то мере даже в тех бедах и неприятностях, которые случаются с иными людьми в самых разных местах земного шара».

Молитва человека, который имеет все перечисленные выше качества, очень сильная, отметил Блаженнейший владыка Онуфрий и Бог исполняет ее.

«Конечно, смиренный не просит у Бога глупостей, как мы иногда просим — того, что нам вредно, не полезно. Он просит только то, что полезно для спасения в жизни вечной и то, что содействует этому спасению».

По слову Архипастыря, «научившись жить по воле Божией, человек опытно узнает что Бог Добрый, Милосердный, Бог — Жизнь, Свет, Утешение и Мир». «Блажен человек, который достигает такой меры», сказал Митрополит Онуфрий, «его вера превращается в знание Бога».

Предстоятель призвал воспитывать в себе дух смирения.

«Для этого нужно трудится над собой. Он сам по себе не приходит. Бог дал нам ум, свободную волю, силу воли, дал физические способности и силы, чтобы с помощью этого мы приобретали, преобразовывали в себе дух смирения, — сказал он. — Начинать этот путь нужно с самоукорения. Не оправдывать себя: «вот сосед сказал мне слово, оно на меня повлияло, и я сделал что-то». Это неправильно. Это будет неприятно вначале, будут внутренние протесты у человека, но я должен сказать себе: «Господи, я виноват. У меня нет оправдания»».

«Нужно время от времени себя укорять: «Господи, я грешный, я падший, я имею множество недостатков, я ничего доброго сделать не могу — ты делаешь добро!», — рекомендует духовный Пастырь, — и молитву творить надо «Господи помилуй» или «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»».

При этом не стоит бояться уныния или отчаяния, которое может напасть, предупреждает Блаженнейший владыка. «Ему просто не надо верить», — говорит он.

«Нужно бояться присваивать себе заслуги за какие-то добрые дела. Когда мы возносим себя теми талантами, которые нам Бог дал. Потому, что делая это, мы окрадываем Бога и становимся святотатцами. А вор Царства Божия не наследует. А если еще крадет у Бога, то за это очень большая ответственность. Вот тут надо унывать и скорбеть, что мы так делаем»

Постепенно, поступая так, человек сможет войти в нормальное свое состояние, объясняет Предстоятель.

«У него уже потом и мысли начинают нормальные появляться. Он себя перестает считать «пупом земли», а считает себя «прахом и пеплом». Если что-то доброе делается таким человеком или через него совершается, то он знает, что это заслуга Бога, а он просто орудие в Его руках».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал всем помощи Божьей в воспитании в себе духа смирения.

«Пусть Господь помогает нам, дороги братья и сестры, пропитать этим духом всю свою жизнь. Тогда она будет мирной, радостной, благословенной, счастливой, и мы будем способны принять дар вечной жизни на небе во Христе Иисусе Господе нашем», — заключил он.