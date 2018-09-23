В Бутине на Тернопольщине община УПЦ построила новый храм вместо захваченного

В воскресенье, 23 сентября, управляющий Тернопольской епархией УПЦ митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий посетил приход в селе Бутин Збаражского района.

В этот день владыка Сергий совершил Божественную Литургию в сослужении сонма духовенства епархии и освятил престол нового храма в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, сообщает "Православне Тернопілля"

"Этот молитвенный дом появился в Бутине, чтобы стать пристанищем сразу для нескольких православных общин округа. Еще несколько лет назад прихожане соседних сел Бутин и Кинаховцы посещали Богослужения в своих храмах, однако оба были захвачены "раскольниками". Не впав в отчаяние, православные верующие всей округи вместе со своим пастырем протоиереем Виталием Гуревым сначала молились в доме старосты кинаховской общины Степана Тивонюка, а потом перешли во временное помещение в Бутине", - сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ.

Быстрее чем за год рядом с временным молитвенным домом было заложена и быстро выросло новое здание, в котором по воскресеньям собирается около 50-90 людей. В первую Пасхальную службу здесь молились более 100 верующих.

Митрополит Сергий несколько раз приезжал к Кинаховцы, чтобы молитвенно поддержать паству. После празднования Крещения Руси летом 2017 года сюда также приезжали представители Кипрской Православной Церкви, которые выразили общине УПЦ свою поддержку и помолились здесь вместе со священниками Тернопольской епархии

В день освящения владыка Сергий поздравил общину с этим важным событием, поблагодарил верующих за стойкость и труд во славу Церкви Христовой, которая была увенчана на их земле сводом нового храма.

За Литургией пели два хора: хор Почаевской семинарии и местный приходской – прихожане храма святителя Феодосия Черниговского.