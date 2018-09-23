Православные в Латвии отметили Рождество Богородицы крестным ходом к святому источнику

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, по окончании Божественной литургии и молебна от Кресто-Воздвиженского храма города Зилупе к святому источнику в местечко Ополи уже 19 раз прошёл крестный ход, в котором приняли участие паломники из Зилупе, Риги, Лудзы, Резекне, Даугавпилса, Дагды и других городов и весей Латвии.

По сложившейся традиции, перед началом крестного хода паломники вместе с настоятелем храма иереем Андреем Семёновым совершили краткую литию у могилы основоположника крестного хода протоиерея Владимира Антипова, сообщает официальный сайт Латвийской Православной Церкви.

Именно отцу Владимиру Антипову в 1937 году удалось возродить обветшавшую часовю над источником в Ополи, вода которого издавна славилась в этих краях своими целительными свойствами. Часовню возводили всем миром.

В 1937 году на праздник Рождества Пресвятой Богородицы провели первый крестный ход, который стал ежегодным. Часовня простояла до 60-х годов, после чего её снесли, а источник – засыпали.

В 1991 году часовня в деревне Ополи по благословению Преосвященнейшего Епископа Рижского и всея Латвии Александра – ныне Митрополита Рижского и всея Латвии – и стараниями священника Михаила Четверова была восстановлена в прежнем виде, а источник очищен и освящён. Так снова все православные люди стали набирать из источника святую воду.

Сам Крестный ход из города Зилупе в Ополи снова стал традиционным только с 2000 года. Паломники под молитвенное песнопение проходят около 8 км.

В нынешний год – год столетия со дня провозглашения независимости Латвийской Республики, как дар 100-летию Латвии, в Ополи над святым источником возводится новая благолепная часовня. Закладной камень в основание часовни был заложен только в июне, а уже перед взором паломников предстала практически завершенная снаружи часовня.

Крестный ход завершился всенародным пением акафиста Пресвятой Богородицы и водосвятным молебном.