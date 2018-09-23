Представитель ОБСЕ ознакомился с религиозной ситуацией на Кировоградщине

Митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф встретился 19 сентября с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Дарлин Джексон и выразил беспокойство относительно провокаций против канонической Церкви.

В частности обсудили религиозную ситуацию в регионе, состояние межконфессиональных отношений на Кировоградщине, а также деятельность духовенства и прихожан Кировоградской епархии УПЦ по оказанию гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Митрополит Иоасаф выразил беспокойство по поводу провокаций против Украинской Православной Церкви, которые безнаказанно тиражируются в СМИ, несправедливо дискредитируя и дискриминируя каноническую Церковь.

Пресс-секретарь епархии протодиакон Иоанн Ганчин, который также принял участие во встрече, сообщил, что с 2014 г. соответствующими органами областной государственной администрации не было зарегистрировано ни одного представленного на регистрацию Устава религиозной организации. Основанием для отказа в регистрации значится формулировка «возврат на доработку», что не соответствует нормам действующего законодательства и является грубым нарушением Конституции Украины.

Благочинный Новоархангельского округа протоиерей Василий Дубина, в свою очередь, рассказал о правонарушениях со стороны строительно-надзорных органов района по строительству храма в селе Торговица.