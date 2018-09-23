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В воскресенье Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

13:29, 23 сентября 2018
Православие
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В Воскресенье перед Воздвижением Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию / news.church.ua

В воскресенье, 23 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. Также была совершена заупокойная молитва об усопшем митрополите Нежинском и Прилукском Иринее (Семко), который отошел ко Господу год назад.

Предстоятель также совершил диаконскую хиротонию над студентом 3 класса Киевской духовной семинарии Богданом Геращенко.

В конце богослужения Архипастырь поздравил верующих с воскресным днем и благословил всех.

Накануне Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в этом же храме.

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